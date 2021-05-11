Туризм

Изборск войдет в Ассоциацию самых красивых деревень России

Торжественный прием деревни Изборск Печорского района в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России состоится 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В указанный день состоится подписание соглашения-хартии между главой Печорского района, главой администрации Печор, директором музея-заповедника «Изборск» и президентом Ассоциации самых красивых деревень и городков России.

В Музейном квартале будет торжественно открыт знак «Избран в Самые красивые деревни и городки России. Изборск. Добро пожаловать!».