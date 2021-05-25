Туризм

Псковичи могут поучаствовать в онлайн-викторине «Символы Серебряного ожерелья»

Туристско-информационные центры Северо-Запада предлагают всем желающим принять участие в онлайн викторине «Символы Серебряного ожерелья», которая пройдет с 1 по 11 июня, в преддверии празднования Дня России. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Викторина будет доступна в мессенджерах «Клуба путешествующих по Серебряному ожерелью russiatravel.club».

Победителями станут пять участников из числа правильно ответивших на все вопросы. 14 июня будут объявлены итоги и имена победителей, которых ждут памятные призы и подарки.

За каждый правильный ответ участники викторины получат дополнительные бонусные баллы на личный счет в программе лояльности «Клуб путешествующих по Серебряному ожерелью russiatravel.club». Их можно будет обменять на ценные призы в будущих поездках по регионам Северо-Запада. Данные баллы будут также учтены при розыгрыше суперпризов, который состоится в декабре среди участников, набравших максимальное количество баллов и посетивших регионы Северо-Запада.

Для регистрации в программе лояльности «Клуб путешествующих по Серебряному ожерелью» нужно перейти с мобильного телефона на сайт, регистрация не требуется, необходимо лишь выбрать один из удобных мессенджеров.