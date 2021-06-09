Пскович с проектом «Сыр и Пряник в Бебешкино» стал победителем всероссийского конкурса

Житель Псковской области стал победителем второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который проходил в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте регионального комитета по туризму.
Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
На протяжении двух дней финала участники защищали свои проекты перед учредителями номинаций, а также решали региональные кейсы. По итогам оценки экспертов были названы 62 победителя из 39 регионов страны. Одним из победителей стал Анвар Зуфаров с проектом фестиваля «Сыр и Пряник в Бебешкино» в номинации эногастрономический туризм.
В комитете поздравили Анвара Зуфарова с победой и пожелали успешной реализации проекта, дальнейшего развития производства и вдохновения «для новых интересных идей».