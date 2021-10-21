Туризм

Санаторий «Голубые озера» получил благодарность за работу по оздоровлению детей-инвалидов

Благодарность за продуктивное сотрудничество по оздоровлению детей-инвалидов из Санкт-Петербурга поступило в адрес профсоюзного санатория «Голубые озера». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

«Профессионализм сотрудников ЛПУ "Санаторий "Голубые озера", стремление к взаимодействию, доброжелательность всего персонала – зало успешности деловых и товарищеских взаимоотношений», - говорится в письме.

Его авторы выразили признательность каждому сотруднику и лично руководителю предприятия за проявленное неравнодушное отношение к организации обслуживания детей-инвалидов. «Благодаря совместным усилиям мы добились прекрасных результатов: все дети посетили санаторий, оздоровились и получили яркие впечатления от поездки», – отмечается в письме.