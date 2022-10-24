Туризм

Путешественница назвала способ вычислить отель «для русских» в Турции

Путешественница из России Саша Коновалова назвала способ вычислить отель в Турции, постояльцами которого в основном являются российские туристы. По ее словам, определяющим фактором здесь является пляж, наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«Выходите на пляж в семь-восемь утра и смотрите на лежаки. Если многие уже заняты вещами - значит, тут много русских. Они борются за свободные шезлонги и точно знают: проспишь - останешься без места», - приводит слова туристки «Федеральное агенство новостей».

Путешественники из Европы, по наблюдениям россиянки, предпочитают выходить к морю после завтрака. При этом многие из них и вовсе могут на весь день остаться у бассейна, в связи с этим европейцы не стремятся занять лежаки на пляже рано утром.

Ранее сообщалось, что новогодний отдых обойдется россиянам до 67% дороже, чем в прошлом году.