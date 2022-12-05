Туризм

В гостях хорошо, но дома лучше: должны ли псковичи платить курортный сбор?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему курортного сбора за отдых за границей. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: ru.freepik.com

Поехал отдыхать за границу — заплати курортный сбор! Научить родину любить предложил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.

Инициативу собирать деньги с российских туристов, решивших отдохнуть за границей, парламентарий озвучил во время обсуждения законопроекта о продлении в России курортного сбора в четырёх регионах до 2027 года. Депутат считает, что таким образом поток россиян на отечественные курорты будет расти.

По его словам, курортный сбор во внутреннем туризме выглядит как наказание. А сейчас необходимо, наоборот, мотивировать сограждан отдыхать у себя в стране. И раз уж человек в состоянии заплатить немалые деньги за отдых в другой стране, то оплата ещё и курортного сбора для него не станет проблемой — он его просто не почувствует.

Курортный сбор взимается на развитие туристической инфраструктуры. Но делать это могут только принимающие стороны. То есть сбор денег с российских туристов за отдых за рубежом больше похож на штраф.

Нужно ли ввести курортный сбор с тех россиян, которые отдыхают за границей? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Курортный сбор всегда взимает принимающая сторона, рассказала директор турагентства «Славянский тур» Изабелла Коваль. Поэтому будет странно, если с россиян начнут требовать налог в российский бюджет за право отдыхать в другой стране.

«Курортные сборы берут именно те, кто принимает у себя. Думаю, что непонятно будет: человек едет в Таиланд, и с него курортный сбор. За что? За то, что он в Таиланд поехал? Когда мы принимаем у себя — это другой вопрос, об этом может речь идти, тогда деньги, действительно, человек вкладывает в инфраструктуру того региона, куда он едет. Это понятно. А вот так, чтобы я из Пскова вылетаю в Анталью и плачу курортный сбор здесь, в Пскове, — как то нелогично».

Если курортный сбор введён в российских регионах, то и с выезжающих за границу тоже нужно брать налог на отдых, считает директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

«Если вводить у нас, конечно, однозначно, надо вводить для туристов, выезжающих за границу. Я считаю, что эти деньги также пойдут на развитие нашей инфраструктуры, наших туристических объектов. Это не будет лишним. Но я не связываю это, например, с пополнением нашего въездного туризма этими туристами. Если туристы уже захотели ехать за границу, то они однозначно поедут, и этот выбор у них сделан. Поэтому всё должно быть равно: и с въезжающих, и с выезжающих, я думаю, этот сбор надо брать».

Не поддерживает инициативу президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова. На её взгляд, курортный сбор с россиян, выезжающих за рубеж, противоречит существующему законодательству.

«В первую очередь, то, что предлагает этот уважаемый человек, это конституционное нарушение. То есть это практически вымогательство, это связано с правом выбора человека, куда он поедет. И если он выезжает за пределы РФ на какие-то курорты, которые открыты, и он может туда попасть, то почему он должен за это платить? То есть, в первую очередь, это его права. Право выбора: здесь отдыхать или там отдыхать. Тем более, некоторые зарубежные курорты — лечебные. У нас, конечно, практически всё есть, но некоторых аналогов у нас нет. Поэтому, я считаю, это крайне неправильно, и вообще это называется вымогательством и навязыванием наших услуг. Это то же самое, если вы хотите купить отечественный автомобиль или иностранный. То есть мы и так платим налоги и так далее. Ну нельзя насильно заставлять отдыхать у нас. И совершенно это не решит вопрос с тем, что если он поехал туда, то какой-то из курортов недополучает курортный сбор, потому что он не во всех регионах есть, правильно? Это первое. И второе — даже если мы это примем, каким образом эти деньги будут направляться в ту или иную курортную зону? То есть это какое-то очень странное предложение, граничащее с абсурдом и нарушением антимонопольного законодательства».

Государству необходимо поддерживать туристическую отрасль, потому что нередко отдых за границей дешевле и при этом качественнее, чем в России, объясняет депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев. Курортный сбор за путешествия за рубеж можно использовать как раз в качестве меры поддержки внутреннего туризма.

«Есть, так скажем, "изюмка разумного" в этом, но хотелось бы, конечно, прежде чем поддерживать свой курортный бизнес, всё-таки поставить рамки и для нашего курортного бизнеса в том отношении, чтобы со стороны контролирующих органов был не просто жёсткий, как у нас обычно, перегиб контроля, а контроль именно в том, как предоставляются эти услуги. У нас зачастую отпуск за границей получается дешевле и более качественнее, чем наш, отечественный. Но здесь, я считаю, недоработка самого государства. Надо поддерживать туристический бизнес. И это как один из способов поддержки. Почему нет? Потому что у нас за границу выезжают в последнее время, скажем так, не малоимущие, потому что это недешёвый отдых, который не каждый себе может позволить. Как стимуляция внутреннего рынка, почему нет?»

По словам директора псковского турагентства «Отдых круглый год» Татьяны Калининой, курортный сбор на отдых за границей не повлияет на увеличение числа россиян, стремящихся путешествовать внутри страны. На её взгляд, для повышения интереса к внутреннему туризму нужно улучшать инфраструктуру, для чего и придуман налог на отдых в отдельных регионах.

Фото: Татьяна Калинина / «ВКонтакте»

«Нет, я думаю, что это не поспособствовало бы росту интереса к отдыху. То есть здесь надо, чтобы появился интерес. Не закрывать или что-то запрещать, или как-то финансово ограничивать людей, использовать это, как наказание. Чтобы появился интерес, мне кажется, нужно делать лучше, качественнее. Больше инфраструктуры, больше развлечений для отдыха, более удобно с точки зрения логистики, чтобы цена и качество соответствовали, сервис надо увеличивать, чтобы человек приезжал и чувствовал себя... Потому что туризм — это такая отрасль, где сервисность очень сразу видна, отношение, клиентоориентированность. Очень много, на самом деле, тем, которые можно поднять внутри страны и, наоборот, это улучшать. Я считаю, что курортный сбор, который у нас введён в некоторых городах, поможет улучшить инфраструктуру. И здесь я могу понять, потому что туристы приезжают, пользуются услугами, могут нести какой-то экологии определённый урон, но это всё можно регулировать. Для этого и есть курортный сбор, чтобы улучшать инфраструктуру. И чтобы всё было на хорошем уровне».

Если и вводить сбор на отдых за рубежом, то только с граждан, путешествующих в недружественные страны, предполагает председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Но закрываться от остального мира не следует.

«У меня здесь позиция личная, поскольку ни коллегиальным органом ФНПР, ни облсовпрофом мы здесь позицию не вырабатывали. Я считаю, что здесь дополнительные ограничения и закрытие от всего остального мира, наверное, не очень правильно делать. Я считаю, что можно сделать некую доплату для россиян, которые уезжают в недружественные страны. У нас же есть такая категория, которая признана недружественной Российской Федерации. Если туда деньги везут и там отдыхают, тогда, наверное, сделать какие-то выводы, как-то дополнительно заплатить — это может иметь место быть. А если есть страны, которых большинство, с которыми у нас нормальные деловые, партнёрские отношения, то здесь вводить дополнительные ограничения и закрываться от всех, наверное, нецелесообразно».

Сейчас в России курортный сбор взимается с людей, которые приехали отдыхать в Крым, Ставрополье, на Алтай и в Краснодарский край. Деньги идут в бюджет того региона, где оплачен сбор. Потратить эти средства власти могут только на развитие туристической инфраструктуры. Только качественный сервис и адекватные цены на российских курортах повысят их конкурентоспособность в сравнении с пляжами Турции и Египта.

Анастасия Сливинская