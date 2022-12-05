Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
борьба с наледью
Есть работа
о переходе на четырёхдневку
Новая «Пчёлка» в Пскове
FAQ передача показаний
новогодние корпоративы
рост тарифов
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Кушать подано
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
проект бюджета Пскова
Газ в быту
о псковском футболе
досуг готовимся к сезону
преступники и дети
 
 
 
ещё Туризм 05.12.2022 15:230 В гостях хорошо, но дома лучше: должны ли псковичи платить курортный сбор? 05.12.2022 15:230 В гостях хорошо, но дома лучше: должны ли псковичи платить курортный сбор? 05.12.2022 11:530 Аналитика МТС Travel: во сколько жителям Пскова обходится отдых в других регионах 04.12.2022 15:030 Выездной семинар о дополнительном образовании детей посетил Псковский центр юношеского туризма в Полоцке 04.12.2022 10:0310 В России подорожают билеты на поезда 01.12.2022 18:141 Где и как провести новогодние праздники, рассказали псковичам
 
 
 
Самое популярное 02.12.2022 19:4021 В Пскове подорожает проезд в автобусах 05.12.2022 09:501 Стали известны подробности смерти мужчины на улице Петровской в Пскове 02.12.2022 08:582 Волки! Волки! 05.12.2022 08:124 После неудачного концерта в Петербурге Григорий Лепс с охранниками избил мужчину. ВИДЕО 03.12.2022 21:205 Машина провалилась под лёд в Печорском районе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

В гостях хорошо, но дома лучше: должны ли псковичи платить курортный сбор?

05.12.2022 15:23|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему курортного сбора за отдых за границей. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Фото: ru.freepik.com

Поехал отдыхать за границу — заплати курортный сбор! Научить родину любить предложил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.

Инициативу собирать деньги с российских туристов, решивших отдохнуть за границей, парламентарий озвучил во время обсуждения законопроекта о продлении в России курортного сбора в четырёх регионах до 2027 года. Депутат считает, что таким образом поток россиян на отечественные курорты будет расти.

По его словам, курортный сбор во внутреннем туризме выглядит как наказание. А сейчас необходимо, наоборот, мотивировать сограждан отдыхать у себя в стране. И раз уж человек в состоянии заплатить немалые деньги за отдых в другой стране, то оплата ещё и курортного сбора для него не станет проблемой — он его просто не почувствует.

Курортный сбор взимается на развитие туристической инфраструктуры. Но делать это могут только принимающие стороны. То есть сбор денег с российских туристов за отдых за рубежом больше похож на штраф.

Нужно ли ввести курортный сбор с тех россиян, которые отдыхают за границей? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Курортный сбор всегда взимает принимающая сторона, рассказала директор турагентства «Славянский тур» Изабелла Коваль. Поэтому будет странно, если с россиян начнут требовать налог в российский бюджет за право отдыхать в другой стране.

«Курортные сборы берут именно те, кто принимает у себя. Думаю, что непонятно будет: человек едет в Таиланд, и с него курортный сбор. За что? За то, что он в Таиланд поехал? Когда мы принимаем у себя — это другой вопрос, об этом может речь идти, тогда деньги, действительно, человек вкладывает в инфраструктуру того региона, куда он едет. Это понятно. А вот так, чтобы я из Пскова вылетаю в Анталью и плачу курортный сбор здесь, в Пскове, — как то нелогично». 

Если курортный сбор введён в российских регионах, то и с выезжающих за границу тоже нужно брать налог на отдых, считает директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

«Если вводить у нас, конечно, однозначно, надо вводить для туристов, выезжающих за границу. Я считаю, что эти деньги также пойдут на развитие нашей инфраструктуры, наших туристических объектов. Это не будет лишним. Но я не связываю это, например, с пополнением нашего въездного туризма этими туристами. Если туристы уже захотели ехать за границу, то они однозначно поедут, и этот выбор у них сделан. Поэтому всё должно быть равно: и с въезжающих, и с выезжающих, я думаю, этот сбор надо брать».

Не поддерживает инициативу президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова. На её взгляд, курортный сбор с россиян, выезжающих за рубеж, противоречит существующему законодательству.

«В первую очередь, то, что предлагает этот уважаемый человек, это конституционное нарушение. То есть это практически вымогательство, это связано с правом выбора человека, куда он поедет. И если он выезжает за пределы РФ на какие-то курорты, которые открыты, и он может туда попасть, то почему он должен за это платить? То есть, в первую очередь, это его права. Право выбора: здесь отдыхать или там отдыхать. Тем более, некоторые зарубежные курорты — лечебные. У нас, конечно, практически всё есть, но некоторых аналогов у нас нет. Поэтому, я считаю, это крайне неправильно, и вообще это называется вымогательством и навязыванием наших услуг. Это то же самое, если вы хотите купить отечественный автомобиль или иностранный. То есть мы и так платим налоги и так далее. Ну нельзя насильно заставлять отдыхать у нас. И совершенно это не решит вопрос с тем, что если он поехал туда, то какой-то из курортов недополучает курортный сбор, потому что он не во всех регионах есть, правильно? Это первое. И второе — даже если мы это примем, каким образом эти деньги будут направляться в ту или иную курортную зону? То есть это какое-то очень странное предложение, граничащее с абсурдом и нарушением антимонопольного законодательства». 

Государству необходимо поддерживать туристическую отрасль, потому что нередко отдых за границей дешевле и при этом качественнее, чем в России, объясняет депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев. Курортный сбор за путешествия за рубеж можно использовать как раз в качестве меры поддержки внутреннего туризма.

«Есть, так скажем, "изюмка разумного" в этом, но хотелось бы, конечно, прежде чем поддерживать свой курортный бизнес, всё-таки поставить рамки и для нашего курортного бизнеса в том отношении, чтобы со стороны контролирующих органов был не просто жёсткий, как у нас обычно, перегиб контроля, а контроль именно в том, как предоставляются эти услуги. У нас зачастую отпуск за границей получается дешевле и более качественнее, чем наш, отечественный. Но здесь, я считаю, недоработка самого государства. Надо поддерживать туристический бизнес. И это как один из способов поддержки. Почему нет? Потому что у нас за границу выезжают в последнее время, скажем так, не малоимущие, потому что это недешёвый отдых, который не каждый себе может позволить. Как стимуляция внутреннего рынка, почему нет?»

По словам директора псковского турагентства «Отдых круглый год» Татьяны Калининой, курортный сбор на отдых за границей не повлияет на увеличение числа россиян, стремящихся путешествовать внутри страны. На её взгляд, для повышения интереса к внутреннему туризму нужно улучшать инфраструктуру, для чего и придуман налог на отдых в отдельных регионах.

Фото: Татьяна Калинина / «ВКонтакте»

«Нет, я думаю, что это не поспособствовало бы росту интереса к отдыху. То есть здесь надо, чтобы появился интерес. Не закрывать или что-то запрещать, или как-то финансово ограничивать людей, использовать это, как наказание. Чтобы появился интерес, мне кажется, нужно делать лучше, качественнее. Больше инфраструктуры, больше развлечений для отдыха, более удобно с точки зрения логистики, чтобы цена и качество соответствовали, сервис надо увеличивать, чтобы человек приезжал и чувствовал себя... Потому что туризм — это такая отрасль, где сервисность очень сразу видна, отношение, клиентоориентированность. Очень много, на самом деле, тем, которые можно поднять внутри страны и, наоборот, это улучшать. Я считаю, что курортный сбор, который у нас введён в некоторых городах, поможет улучшить инфраструктуру. И здесь я могу понять, потому что туристы приезжают, пользуются услугами, могут нести какой-то экологии определённый урон, но это всё можно регулировать. Для этого и есть курортный сбор, чтобы улучшать инфраструктуру. И чтобы всё было на хорошем уровне».

Если и вводить сбор на отдых за рубежом, то только с граждан, путешествующих в недружественные страны, предполагает председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Но закрываться от остального мира не следует.

«У меня здесь позиция личная, поскольку ни коллегиальным органом ФНПР, ни облсовпрофом мы здесь позицию не вырабатывали. Я считаю, что здесь дополнительные ограничения и закрытие от всего остального мира, наверное, не очень правильно делать. Я считаю, что можно сделать некую доплату для россиян, которые уезжают в недружественные страны. У нас же есть такая категория, которая признана недружественной Российской Федерации. Если туда деньги везут и там отдыхают, тогда, наверное, сделать какие-то выводы, как-то дополнительно заплатить — это может иметь место быть. А если есть страны, которых большинство, с которыми у нас нормальные деловые, партнёрские отношения, то здесь вводить дополнительные ограничения и закрываться от всех, наверное, нецелесообразно».

Сейчас в России курортный сбор взимается с людей, которые приехали отдыхать в Крым, Ставрополье, на Алтай и в Краснодарский край. Деньги идут в бюджет того региона, где оплачен сбор. Потратить эти средства власти могут только на развитие туристической инфраструктуры. Только качественный сервис и адекватные цены на российских курортах повысят их конкурентоспособность в сравнении с пляжами Турции и Египта.

Анастасия Сливинская

Теги: #туризм #Дневной дозор #курорты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 5 человек
05.12.2022, 16:230 Более 6 млн рублей передали жители Псковской области мошенникам 05.12.2022, 16:180 Читать этикетку перед использованием бытовой химии посоветовали россиянам 05.12.2022, 16:120 Новую структуру аппарата администрации утвердили в Пскове 05.12.2022, 16:090 Врач отказался делать УЗИ себежанке в районной больнице
05.12.2022, 16:070 10 нарушений в сфере оборота гражданского оружия выявили в Псковской области 05.12.2022, 15:590 Заинтересованность руководителей в инициативных сотрудниках выросла за два года – эксперты 05.12.2022, 15:530 «Псковавтодор» получил партию новой уборочной и грузовой техники 05.12.2022, 15:530 Новым помещичьим усадьбам с крепостными альтернатива есть
05.12.2022, 15:510 Менее 20 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки 05.12.2022, 15:490 Псковский энергетик раскрыл тонкости проведения работ под напряжением. ВИДЕО 05.12.2022, 15:460 Содержанием ФОКОТов обеспокоились в Псковском областном Собрании 05.12.2022, 15:410 Небольшой снегопад ожидается в Псковской области 6 декабря
05.12.2022, 15:350 Ревнивую порховичку осудили за ранение возлюбленного в сердце 05.12.2022, 15:340 Кушать подано: где заказать готовую еду в Пскове? ЛОНГРИД 05.12.2022, 15:320 «Постскриптум»: Создание муниципальных округов и рост тарифов ЖКХ. ВИДЕО 05.12.2022, 15:310 Владимир Кузь: Повышение тарифа на проезд поддержит «Псковпассажиравтотранс» на плаву
05.12.2022, 15:270 Сбер научит школьников работать с креативным искусственным интеллектом 05.12.2022, 15:230 В гостях хорошо, но дома лучше: должны ли псковичи платить курортный сбор? 05.12.2022, 15:120 Большинство респондентов ПЛН поддержало идею ввести единую форму в школах 05.12.2022, 15:000 Тему зимнего содержания дорог обсудили в администрации Пушкиногорского района
05.12.2022, 14:570 Число волонтёров в Псковской области выросло на 20% 05.12.2022, 14:450 «ГорДозор»: Как обезопасить пешеходов? ВИДЕО 05.12.2022, 14:440 Мероприятия по сохранению водных объектов пройдут в Псковской области в 2023 году 05.12.2022, 14:350 Региональные власти предложили отложить строительство вытрезвителя в Пскове
05.12.2022, 14:240 2,5 тысячи погибших тюленей нашли на берегу Каспийского моря 05.12.2022, 14:210 Почти 90 детей родилось в Великих Луках в ноябре 05.12.2022, 14:200 Реализацию лекарств через ФАПы обсудили в региональном парламенте 05.12.2022, 14:060 «Деловой понедельник»: Как работа с голосом и речью влияет на жизнь человека? ВИДЕО
05.12.2022, 14:040 Потепление придёт в Псковскую область 05.12.2022, 13:460 Звёздные треки над Священным холмом запечатлел псковский астрофотограф 05.12.2022, 13:380 Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации 05.12.2022, 13:290 Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове
05.12.2022, 13:190 Итогами работы колл-центра поделился псковский Горводоканал 05.12.2022, 13:070 Строительство пожарных постов обсудили на заседании согласительной комиссии в областном Собрании 05.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 05.12.2022, 12:550 Мошенники начали просить у псковичей деньги «на нужды СВО»
05.12.2022, 12:500 Псковичка стала лауреатом всероссийского композиторского конкурса 05.12.2022, 12:371 Освещение появилось в сквере на улице Никольской в псковской Родине 05.12.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 05.12.2022, 12:310 Сбербанк сделал бесплатными сервисы в отраслевом решении для владельцев коммерческой недвижимости
05.12.2022, 12:290 Более 500 млн рублей направят на строительство школы в Гдове 05.12.2022, 12:230 «Постскриптум»: Создание муниципальных округов и рост тарифов ЖКХ  05.12.2022, 12:190 Нанятый для ликвидации Псковской городской свалки подрядчик не успел подписать контракт 05.12.2022, 12:170 Инфаркт может стать причиной смерти абсолютно здорового человека – кардиолог
05.12.2022, 12:101 Алексей Кудрин займёт должность советника по корпоративному развитию в «Яндексе» 05.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 05.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 декабря 05.12.2022, 11:530 Аналитика МТС Travel: во сколько жителям Пскова обходится отдых в других регионах
05.12.2022, 11:390 Родственников по линии отца ищет россиянка в Великих Луках 05.12.2022, 11:270 Несовершеннолетнего псковича задержали за кражу спиртного из магазина 05.12.2022, 11:200 Онлайн-торговлю электронными сигаретами предложили запретить в России 05.12.2022, 11:091 Биатлонисты жалуются на неготовность трассы в Островском районе
05.12.2022, 10:590 Псковская область заняла второе место на соревнованиях по джиу-джитсу в Вологде 05.12.2022, 10:520 Россияне назвали ожидаемый и идеальный доход в 2023 году 05.12.2022, 10:470 «ГорДозор»: Как обезопасить пешеходов? 05.12.2022, 10:450 Более 150 псковичей планируют призвать в армию в рамках осеннего призыва
05.12.2022, 10:430 Псковский центр «Юный техник» приглашает на занятия 05.12.2022, 10:410 Детско-юношеский турнир по настольному теннису состоялся в Пскове  05.12.2022, 10:370 Чемпионат мира по уходу с трибун на 75-й минуте: почему зрители постоянно не досматривают матчи? 05.12.2022, 10:300 Операция «Неформал» началась в Псковской области
05.12.2022, 10:230 «Деловой понедельник»: Как работа с голосом и речью влияет на жизнь человека? 05.12.2022, 10:160 Оксфордский словарь назвал слово года 05.12.2022, 10:150 Соискатели СЗФО чаще других страдают от отсутствия обратной связи после собеседования – опрос 05.12.2022, 10:030 День волонтёра отмечают в России 5 декабря
05.12.2022, 09:540 Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность железнодорожника в Псковской области 05.12.2022, 09:501 Стали известны подробности смерти мужчины на улице Петровской в Пскове 05.12.2022, 09:360 Сильный снегопад сохранится на востоке Псковской области 05.12.2022, 09:340 Неизвестные подпалили мусорный контейнер в Пскове
05.12.2022, 09:264 Автомобиль и автобус столкнулись на Четырёх углах в Пскове 05.12.2022, 09:150 Социальным педагогам хотят разрешить выходить на пенсию досрочно 05.12.2022, 09:000 Труп мужчины обнаружили на улице Петровской в Пскове 05.12.2022, 08:473 Женщина избила знакомого молотком в Пыталовском районе
05.12.2022, 08:330 Концерт на испанском и португальском языках прошёл в Пскове 05.12.2022, 08:124 После неудачного концерта в Петербурге Григорий Лепс с охранниками избил мужчину. ВИДЕО 05.12.2022, 07:540 Налоги для некоторых пенсионеров предложили отменить в России 05.12.2022, 07:360 Псковская область заняла 43 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru