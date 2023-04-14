Туризм

Беспересадочный вагон из Пскова в Евпаторию начнет курсировать с 31 мая

Беспересадочный вагон из Пскова в Евпаторию начнет курсировать с 31 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд №179/180 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург – Евпатория компании «Гранд Сервис Экспресс» в этом году будет курсировать каждый день. Первый рейс из Санкт-Петербурга - 27 апреля, из Евпатории – 29 апреля.

Поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга в 19:16 и прибывать в Евпаторию через день в 13:50. В обратную сторону поезд будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в Санкт-Петербург через день в 13:01. Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. В этом году впервые поезд будет курсировать ежедневно. Прошлым летом он ходил через день.

В состав поезда вот уже третий год включаются вагоны беспересадочного сообщения Псков – Великий Новгород – Евпатория. Вагоны будут подцеплять к основному составу в Чудово. В первый рейс вагоны отправятся из Евпатории 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков 29 мая в 19:00. Первый рейс из Пскова – 31 мая в 13:17, прибытие в Евпаторию – 2 июня в 13:50. Курсировать беспересадочные вагоны будут в среднем 2-3 раза в неделю.

В основной состав поезда (Петербург – Евпатория) включены плацкартные вагоны класса 3Э, купейные вагоны классов 2К и 2Э (с питанием), а также вагон-ресторан. Штабной вагон оборудован купе для перевозки маломобильных пассажиров. В состав группы беспересадочных вагонов Псков – Великий Новгород – Евпатория включены плацкартные вагоны класса 3Э и купейные вагоны класса 2К.