Происшествия

Ударивший знакомую кружкой в лоб житель Куньинского района отправится в колонию

Прокуратурой Куньинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя деревни Евстигнеево. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором мирового судьи он признан виновным в совершении преступления - умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья не более 3-х недель, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В суде установлено, что 1 декабря 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме у своей знакомой в деревне Пыньки Куньинского района, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений с потерпевшей, взял со стола фарфоровую кружку и умышленно нанес ею один удар своей знакомой в область лба справа.

В результате действий злоумышленника потерпевшей было причинено телесное повреждение в виде ушиблено-рассеченной раны в лобной области головы справа, которое нанесло легкий вред здоровью по признаку кратковременности расстройства здоровья не более трех недель.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.