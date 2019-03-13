Происшествия

Жительница Дедовичей может получить 2 года тюрьмы за торговлю суррогатом

Прокурор Дедовичского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45 – летней местной жительницы.

Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления - производство, хранение в целях сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 06.12.2018 по 09.12.2018 женщина, находясь по месту своего жительства, кустарным способом изготовила спиртосодержащую жидкость, которую хранила до 11.12.2018. В указанный день при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» она совершила сбыт спиртосодержащей продукции объемом 780 см куб., которая не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при употреблении в пищу.

Уголовное дело направлено в Дедовичский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.238 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.