Происшествия

Выявлены нарушения в команде ведомственной охраны железной дороги в Великих Луках

Великолукской транспортной прокуратурой в стрелковой команде на станции Великие Луки Санкт-Петербургского отряда филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России» на Октябрьской железной дороге проведена проверка исполнения законодательства.

В ходе проверки установлено, что работники стрелковой команды своевременно не проходят химико-токсикологические исследования на наличие (отсутствие) в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику стрелковой команды на станции Великие Луки внесено представление. Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений находится на контроле.