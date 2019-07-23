Происшествия

Во избежание повторения трагедии со смертью семьи глава Островского района попросил жителей ограничить доступ в подъезды

Чтобы избежать повторения происшествия, в котором при пожаре в доме №38 по улице 25 Октября погибла семья: мама, бабушка и двое детей - глава Островского района Дмитрий Быстров попросил жителей этой улицы ограничить доступ посторонних в подъезды. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам глава муниципалитета, второе, что нужно сделать местным жителям, чтобы не допустить аналогичной трагедии, - не допускать хранения посторонних предметов в местах общего пользования в домах.

«Чтобы на улице 25 Октября такое ужасное происшествие больше не повторилось - во-первых, жителям нужно ограничить доступ посторонних людей в подъезды. Например, с помощью железной двери. Элементарно, если бы в то раннее утро дверь в подъезд была закрыта - трагедии не произошло бы. Однако, к сожалению, дверь была открыта. Во-вторых, нельзя допускать, чтобы в местах общего пользования в домах хранились посторонние предметы. В том случае, когда погибла семья, подожгли вещи, которые хранились в подсобке, принадлежащей бабушке, - отметил Дмитрий Быстров. - К слову, в доме газовый баллон, но, слава богу, - пустой. Хотя эксплуатация таких баллонов там запрещена. Люди сами неосознанно подвергают себя опасности».

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Со слов главы района, более обширный комплекс мер по предотвращению подобных происшествий можно будет получить от сотрудников МЧС, когда следствие установит причину и виновных.

«Муниципалитет предпринял все возможные меры в отношении погибших: за счет бюджета провели похороны, необходимые мероприятия по вскрытию и погребению, - добавил Дмитрий Быстров. - Кроме того, за счет средств фонда чрезвычайных ситуаций выполним ремонт в самом горевшем здании: восстановим лестничные марши, заменим двери, хоть все квартиры и приватизированные. Сейчас рассматриваем вопрос о ремонте и самой квартиры, где погибли люди, поскольку она больше всего пострадала. И родственники решат, кому, по наследству, она достанется».

Помимо этого, глава раойна обмолвился и о сложностях, связанных с организацией системы водоснабжения в домах по улице 25 Октября. В ответ на претензии жителей улицы, вызванные отсутствием этой системы, которая бы не только обеспечила более комфортные бытовые условия, но и помогла жильцам бороться возгораниями в своих зданиях.

«Сделать водоснабжение - вопрос очень непростой! - подчеркнул Дмитрий Быстров. - Во-первых, эти дома строились согласно проекту. И их эксплуатация не предполагает наличия централизованного водоснабжения, как водоотведения, а также - теплоснабжения. Если делать водоснабжение - куда вода будет уходить? Тогда надо делать и централизованную канализацию. У нас был случай, когда граждане самостоятельно имели дело с водоканалом, брали технические условия и подключали воду, а потом - жаловались, что все затопило, разрушается фундамент, вся конструкция - под угрозой. Безопасность под угрозой. Нужны проектные решение, а это - достаточно большие суммы. Поскольку речь о частных домовладениях - за счет бюджета сделать все мы не можем. Но если условно: будет заявление от жителей дома, что нужно водоснабжение и канализация, - мы поспособствует для появления этих условий. То есть поможем узнать стоимость у специалистов ресурсоснабжающей организации. Но я не уверен, что жильцы смогут найти такие деньги».