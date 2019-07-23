Во избежание повторения трагедии со смертью семьи глава Островского района попросил жителей ограничить доступ в подъезды

Чтобы избежать повторения происшествия, в котором при пожаре в доме №38 по улице 25 Октября погибла семья: мама, бабушка и двое детей - глава Островского района Дмитрий Быстров попросил жителей этой улицы ограничить доступ посторонних в подъезды. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам глава муниципалитета, второе, что нужно сделать местным жителям, чтобы не допустить аналогичной трагедии, - не допускать хранения посторонних предметов в местах общего пользования в домах.
«Чтобы на улице 25 Октября такое ужасное происшествие больше не повторилось - во-первых, жителям нужно ограничить доступ посторонних людей в подъезды. Например, с помощью железной двери. Элементарно, если бы в то раннее утро дверь в подъезд была закрыта - трагедии не произошло бы. Однако, к сожалению, дверь была открыта. Во-вторых, нельзя допускать, чтобы в местах общего пользования в домах хранились посторонние предметы. В том случае, когда погибла семья, подожгли вещи, которые хранились в подсобке, принадлежащей бабушке, - отметил Дмитрий Быстров. - К слову, в доме газовый баллон, но, слава богу, - пустой. Хотя эксплуатация таких баллонов там запрещена. Люди сами неосознанно подвергают себя опасности».
Со слов главы района, более обширный комплекс мер по предотвращению подобных происшествий можно будет получить от сотрудников МЧС, когда следствие установит причину и виновных.
«Муниципалитет предпринял все возможные меры в отношении погибших: за счет бюджета провели похороны, необходимые мероприятия по вскрытию и погребению, - добавил Дмитрий Быстров. - Кроме того, за счет средств фонда чрезвычайных ситуаций выполним ремонт в самом горевшем здании: восстановим лестничные марши, заменим двери, хоть все квартиры и приватизированные. Сейчас рассматриваем вопрос о ремонте и самой квартиры, где погибли люди, поскольку она больше всего пострадала. И родственники решат, кому, по наследству, она достанется».
Помимо этого, глава раойна обмолвился и о сложностях, связанных с организацией системы водоснабжения в домах по улице 25 Октября. В ответ на претензии жителей улицы, вызванные отсутствием этой системы, которая бы не только обеспечила более комфортные бытовые условия, но и помогла жильцам бороться возгораниями в своих зданиях.
«Сделать водоснабжение - вопрос очень непростой! - подчеркнул Дмитрий Быстров. - Во-первых, эти дома строились согласно проекту. И их эксплуатация не предполагает наличия централизованного водоснабжения, как водоотведения, а также - теплоснабжения. Если делать водоснабжение - куда вода будет уходить? Тогда надо делать и централизованную канализацию. У нас был случай, когда граждане самостоятельно имели дело с водоканалом, брали технические условия и подключали воду, а потом - жаловались, что все затопило, разрушается фундамент, вся конструкция - под угрозой. Безопасность под угрозой. Нужны проектные решение, а это - достаточно большие суммы. Поскольку речь о частных домовладениях - за счет бюджета сделать все мы не можем. Но если условно: будет заявление от жителей дома, что нужно водоснабжение и канализация, - мы поспособствует для появления этих условий. То есть поможем узнать стоимость у специалистов ресурсоснабжающей организации. Но я не уверен, что жильцы смогут найти такие деньги».