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Следователи заинтересовались жалобой о ненадлежащей помощи роженице в медучреждении Псковской области

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Псковской области проверяет доводы псковички, пожаловавшейся в соцсети «Вконтакте» в сообщество регионального отделения ведомства. По мнению местной жительницы, в одном из медучреждений региона роженице оказали медпомощь ненадлежащим образом. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления, проверка организована по поручению руководителя областного СУ СК, генерал-майора юстиции Петра Крупени.

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«Руководитель управления внимательно изучил поступившее обращение с приложенными к нему материалами и поручил сотрудникам территориального следственного отдела тщательнейшим образом проверить доводы заявительницы», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в управлении добавили, что сейчас разрешение обращения находится на контроле.