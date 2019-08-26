Происшествия

В Острове несовершеннолетний угнал легковушку у пенсионера

Сотрудники ОМВД России по Островскому району задержали 17-летнего подростка, который подозревается в угоне легкового автомобиля «ВАЗ-21063», принадлежащего пенсионеру. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, машину угнали 26 августа, у дома по улице Пригородной.

«В ходе проведенных мероприятий полицейские установили лицо, которое может быть причастно к совершению преступления. Им оказался несовершеннолетний местный житель, который уже дважды был судим и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Угнанная автомашина была обнаружена неподалеку», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе сказали, что в настоящее время дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Угон». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.