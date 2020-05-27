Происшествия

Два лесных пожара ликвидированы в Псковской области за сутки

Два лесных пожара на площади 0,6 гектара зафиксированы в Псковской области за прошедшие сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, одно возгорание ликвидировано в деревне Горнево Псковского района, второе - в деревне Максютино Себежского района.

Всего с начала года произошло 44 лесных пожара на площади 39,1 гектара.

«Большое количество лесных пожаров возникает из-за оставленных не затушенными костров. В сухую теплую погоду их лучше не разжигать. Но если все-таки возникла такая необходимость, то следует не забывать про соблюдение правил пожарной безопасности, - отметили в пресс-службе ведомства. - Посещая лес, помните и об опасности курения. Особенно оно опасно в хвойных насаждениях, где на солнце подсыхает прошлогодняя хвоя, веточки и другой растительный опад. Поэтому лучше курить в отведенных для этого местах, либо на участках, отведенных для разведения костров и курения. Также не следует курить на ходу, так как существует опасность машинального отбрасывания в сторону горящей спички или окурка».