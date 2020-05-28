Происшествия

До 6 лет тюрьмы грозит опочанину за кражи металлических изделий

Житель Опочецкого района обвиняется в кражах имущества с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что в апреле 2019 года обвиняемый похитил металлические изделия из дачного дома. Туда он незаконно проник, оторвав от стены коридора несколько досок. Он же в июне 2019 года вынес из чужого дома металлические изделия, холодильник и резиновые лодки. Найденной металлической трубой злоумышленник сорвал с петель входную дверь.

Санкция пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.