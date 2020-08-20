Происшествия

Москвич застрелил товарища во время охоты на кабана в Себежском районе

В Себежском районе 36-летний местный житель погиб на охоте. По данному факту проводится доследственная проверка, планируется возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, вечером 20 августа 55-летний житель города Москвы находился вблизи деревни Пустошка Себежского района в составе охотничьей бригады с целью охоты на кабана. При себе он имел карабин «Вепрь 7,62х54р».

В процессе охоты мужчина, услышав посторонний шум и обнаружив движение в месте, где, предположительно, мог находиться кабан, сделал выстрел по другому охотнику – бригадиру охотничьей бригады, загонявшему зверя. В результате полученного ранения потерпевший скончался в машине скорой помощи.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, заключили в ведомстве.