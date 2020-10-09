Происшествия

За продажу сомнительной жидкости будут судить жительницу Куньинского района

Жительница Куньинского района обвиняется в умышленном хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В июле полицейские провели оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». Женщина продала спиртосодержащую жидкость в бутылке, хотя знала, что она не подлежит употреблению в качестве пищевого продукта.

Согласно заключению эксперта, эта жидкость не отвечает предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности.

Преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, добавили в надзорном ведомстве.