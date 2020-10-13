Происшествия

В Невельском районе пограничники пресекли незаконный ввоз говядины

В Невельском районе пограничники пресекли незаконный ввоз мяса неизвестного происхождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел в районе деревни Дуброво. Местный житель заметил три незнакомых автомобиля с иностранными регистрационными знаками, о чем сообщил на ближайшую пограничную заставу. Стражи границы незамедлительно задержали подозрительные автомобили.

Как выяснилось, иностранцы пытались ввезти в Россию с территории сопредельного государства в общей сложности более 3,5 тонн мяса говядины, ориентировочная стоимость которой составила более миллиона рублей. Груз перевозился в антисанитарных условиях и с нарушением установленных для подобной категории товаров правил транспортировки. Необходимые товарно-сопроводительные документы и ветеринарные сертификаты на груз у водителей отсутствовали.

Помимо прочего, водители и два пассажира, следовавшие в автомобилях, за нарушение режима государственной границы привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 17500 рублей.

Выявленная мясная продукция изъята и передана сотрудникам управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.