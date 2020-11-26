Происшествия

На псковский ГИМС завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной выдачи удостоверений на право управления маломерными судами. Дело заведено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области и службы по вопросам противодействия коррупции на территории Псковской области ГУ МЧС по Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, летом 2020 года двум жителям сопредельного региона в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области были незаконно изготовлены и выданы удостоверения на право управления маломерным судном типа маломерного моторного судна и гидроцикла, однако в действительности они аттестацию не проходили и не обладали необходимыми теоретическими познаниями правил пользования маломерными судами и судовождению, а также навыками практического управления судном.

В настоящее время следователи совместно с оперативниками регионального управления ФСБ, а также сотрудниками службы противодействия коррупции МЧС проводят обыски по месту жительства и в служебных помещениях заподозренных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.