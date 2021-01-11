Происшествия

Псковские добровольцы 66 раз выезжали на тушение пожаров в 2020 году

Добровольные пожарные команды Псковской области приняли участие в тушении 66 пожаров и возгораний в 2020 году, при этом было задействовано 38 единиц пожарной техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, в минувшем году добровольные пожарные шесть раз привлекались для поисков людей.

«Многие населенные пункты Псковской области расположены от районных центров на расстоянии более 50 километров, и чаще всего последствия пожаров в таких населенных пунктах носят необратимый характер, так как пожарно-спасательные подразделения не могут оперативно прибыть к месту пожара. В таком случае для профессиональных пожарных Псковской области помощь ДПО просто неоценима, ведь добровольные пожарные первыми начинают тушение, оказывают помощь соседям, тем самым, снижая риск распространения огня, спасают имущество», - рассказали в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что эффективность совместной работы профессиональных огнеборцев и добровольцев подтверждалась уже неоднократно.