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Короткое замыкание в электроплите привело к пожару в Великих Луках

29.01.2021 09:25|ПсковКомментариев: 0

Два пожара произошло в Псковской области за минувшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 28 января в 21.34 поступила информация о пожаре на улице Нелидовской в Великих Луках. В двухэтажном жилом доме на кухне двухкомнатной квартиры огнем повреждена столешница. Закопчена мебель. Причина пожара - короткое замыкание проводки в электроплите. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

В 23.26 в девятиэтажном жилом доме на улице Рокоссовского в Пскове в мусоросборочной камере огнем поврежден пластиковый контейнер. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Теги: #пожар #МЧС #мусорные контейнеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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