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За кражу туй в Жидиловом Бору пскович отработает почти 300 часов

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51-летнему жителю Псковского района назначили обязательные работы (280 часов) за кражу туй с территории мемориала воинской славы «Жидилов Бор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. Ночью 7 и 16 октября 2020 года мужчина подъехал к мемориалу вблизи деревни Жидилов Бор Псковского района, где лопатой выкопал 16 деревьев породы «туя западная смарагд» общей стоимостью 12 050 рублей. Смотрите также Очередной акт вандализма совершен на мемориале в Псковской области Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).