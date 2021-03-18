Происшествия

Псковские полицейские пресекли незаконный оборот спиртного и сигарет

В Пскове полицейские изъяли свыше двухсот литров пива, водки, вина и лосьона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 марта в магазине на улице Технической стражи порядка установили факт оборота алкоголя без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность его производства, а также оборота табачных изделий без маркировки.

Из незаконного оборота изъяли более 200 литров спиртного, в том числе 99 литров пива, 60 литров водки и 26,55 литра лосьона, а также 1600 пачек сигарет.

По данному факту возбудили административное расследование, идет проверка.