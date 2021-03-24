Происшествия

Автомобиль подожгли в Пскове ночью

Автомобиль подожгли в Пскове ночью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 24 марта в 1.43 у дома 30 по улице Кузбасской Дивизии.

Фото: Михаил Андреев, группы «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль «Шевроле Вива» выгорел изнутри. Предварительной причиной пожара назван поджог.

Кроме того, в 13.07 загорелись бесхозное строение и два мусорных контейнера в переулке Вокзальный в Великих Луках. Один контейнер сгорел, второй поврежден. По предварительной информации, причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 16.40 поступило сообщение о возгорании сажи в дымоходе жилого дома на улице Аэродромной в поселке Пушкинские Горы. Причина - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.