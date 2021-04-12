Происшествия

Незаконная продажа пива обернулась для себежанина штрафом

Жителя Себежского района оштрафовали на 5 тысяч рублей за повторную незаконную розничную продажу алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Так, 27 июля 2020 года мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами), оштрафовав на 15 тысяч рублей. А 7 декабря он вновь незаконно продал алкоголь - одну бутылку крепкого пива. По данному факту ему предъявили обвинение по статье 171.4 УК РФ в рамках уголовного дела.

Мужчина признал вину. С учетом характеризующих данных и мнения государственного обвинителя Себежский районный суд освободил его от уголовной ответственности и применил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей.