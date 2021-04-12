Происшествия

29 палов травы зарегистрировали в Псковской области за сутки

29 палов травы на площади 36,31 га зарегистрировано в Псковской области за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожары зафиксированы почти во всех районах. 4 пала травы произошло в Великолукском районе, 3 - в Невельском. По 2 случая отмечено в Псковском, Гдовском, Куньинском, Плюсском, Себежском районах. По одному палу травы зарегистрировано в Великих Луках, Дновском районе, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском районах.

Всего с начала года прошлогодняя трава горела 154 раза на площади 159,4 га.

Также 12 апреля зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,5 га, он произошел в Бежаницком лесничестве, в 0,5 км от деревни Терехово Локнянского района. Всего с начала года произошло два лесных пожара на площади 3,5 га.