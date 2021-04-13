Происшествия

В Гдовском районе с самолета заметили лесной пожар

Возгорание ликвидировали в лесном массиве Гдовского района. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

По его словам, возгорание в гдовском лесу обнаружил самолет противопожарного лесного центра. Благодаря своевременному реагированию, его ликвидировали через несколько часов.

«‎Благодаря своевременному обнаружению пожар был ликвидирован через несколько часов наземными службами ПЛЦ (Противопожарный лесной центр - ред.). Молодцы, так держать!» - написал глава региона.