Происшествия

Псковские пожарные спасли будущий приют «Шанс» от пала травы

Сегодня, 18 апреля, на улице Новаторов в Пскове произошел пал травы. Пламя подступило вплотную к забору строящегося приюта для животных «Шанс», сообщается в инстаграм-аккаунте организации «Шанс».

Из-за отсутствия проезда пожарная машина не смогла проехать к месту возгорания и пожарному расчету пришлось тушить с использованием ручного инструмента. Благодаря действиям псковских пожарных удалось предотвратить возгорание на территории строящегося приюта.

«Коллектив приюта «Шанс» искренне благодарит сотрудников МЧС за спасение приюта от потенциального пожара»,- сообщили в организации.