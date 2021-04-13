Псковские пожарные спасли будущий приют «Шанс» от пала травы

Сегодня, 18 апреля, на улице Новаторов в Пскове произошел пал травы. Пламя подступило вплотную к забору строящегося приюта для животных «Шанс», сообщается в инстаграм-аккаунте организации «Шанс».
Из-за отсутствия проезда пожарная машина не смогла проехать к месту возгорания и пожарному расчету пришлось тушить с использованием ручного инструмента. Благодаря действиям псковских пожарных удалось предотвратить возгорание на территории строящегося приюта.
«Коллектив приюта «Шанс» искренне благодарит сотрудников МЧС за спасение приюта от потенциального пожара»,- сообщили в организации.