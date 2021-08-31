Происшествия

Опочецкие полицейские по горячим следам раскрыли кражу из частного дома

Опочецкие полицейские по горячим следам раскрыли кражу из частного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С заявлением о краже в полицию обратился 65-летний местный житель. Он сообщил, что 30 августа из его дома и с участка в деревне Алино Опочецкого района пропали инструменты - бензокоса, электродрель, сварочный аппарат, болгарка, а также изделия из металла.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полиция в кратчайшие сроки установила подозреваемого в хищении. Им оказался житель Псковского района 2002 года рождения. Он пояснил стражам порядка, что в деревню Опочецкого района приезжал к родственникам и во время одного из таких визитов обратил внимание на частный дом потерпевшего.

При обыске у молодого человека изъяли часть похищенного имущества.

По данному факту продолжается расследование. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.