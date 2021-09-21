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Контрабанду сигарет на 8 миллионов рублей пресекли псковские таможенники

21.09.2021 10:45|ПсковКомментариев: 0

Псковские таможенники пресекли ввоз 167 тысяч пачек немаркированных сигарет белорусского производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева. 

У деревни Мартьяново Великолукского района таможенники остановили грузовой фургон марки ГАЗ. Водитель предъявил товаросопроводительные документы на перемещаемые им одноразовые пластиковые контейнеры. В ходе проверки сотрудники таможни установили, что в грузовом отсеке автомобиля вместо контейнеров находятся коробки с табачной продукцией без акцизных марок Российской Федерации и маркировки средствами идентификации.

Ориентировочная стоимость партии табачных изделий превышает 8 млн рублей. Транспортное средство и изъятые пачки сигарет передали территориальному органу МВД России.

В Псковской таможне напомнили, что 10 января этого года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 506-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от  воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"». Согласно закону запрещается перемещение по территории РФ физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения по территории РФ физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека. 

Теги: #таможня #контрабанда #сигареты
Источник: Псковская Лента Новостей
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