Происшествия

Три бесхозных строения сгорели в районах Псковской области

Баня и бесхозные строения горели в Псковской области 27 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 9.37 поступило сообщение о пожаре на улице 25 Октября в Острове. Огнем уничтожена кровля бани на площади 7 кв. метров, в коридоре сгорела стена. Предположительная причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 13.53 в деревне Неелово-2 (Псковский район) в бесхозном строении 6 на 10 огнем уничтожена кровля на площади 4 кв. метра и стена на площади 6 кв. метров. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По этой же причине в 17.08 сгорело бесхозное строение на улице Павла Дубового в Новоржева, 28 сентября в 1.46 - в деревне Лавры Печорского района.