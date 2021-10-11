Происшествия

Пушкиногорец отработает 400 часов за кражу мясорубки

На обязательные работы отправили пушкиногорца за хищение мясорубки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 6 июля мужчина находился в подвале магазина. Через отверстие в полу (бывшую шахту лифта) он залез в склад магазина, где увидел промышленную мясорубку. Житель Пушкиногорского района скинул ее через шахту лифта, разобрал мясорубку на части и спрятал в подвале.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде обязательных работы на срок 400 часов. Приговор пока не вступил в законную силу.