Происшествия

Начальник отделения почты в Палкинском районе присвоила более 200 тысяч рублей

Начальника отделения почтовой связи Палкинского района могут привлечь к уголовной ответственности за хищение чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В период с ноября 2020 года по апрель 2021 года 57-летняя местная жительница, начальник отделения почтовой связи, присвоила вверенные ей деньги и товарно-материальные ценности, которые принадлежали Псковскому почтамту УФПС России – филиалу ФГУП «Почта России». Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. «В настоящее время идут следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу», - говорится в сообщении.

Санкция статьи обвинения предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.