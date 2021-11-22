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Происшествия

Великолучанин не смог скрыться от полиции на угнанном автомобиле

24.11.2021 13:10|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ГИБДД Великих Лук остановили для проверки «Ладу», которая оказалась в угоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе в региональном УМВД России.

Как выяснилось, автомобиль «Лада Гранта Кросс» угнали от дома на Октябрьском проспекте ночью 23 ноября. В полицию об этом заявил 39-летний житель Великолукского района. В ведомстве сообщили, что машина не ускользнула от внимания наряда дорожной инспекции.

За рулем находился безработный великолучанин, 1988 года рождения, который, по версии следствия, завладел ключами от «Лады» своего знакомого без его ведома. В настоящее время в отношении нарушителя возбудили уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

Теги: #великие луки #Угон #уголовное дело
Источник: Псковская Лента Новостей
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