Происшествия

Житель Новосокольнического района обезобразил лицо знакомого во время ссоры

Жителя Новосокольнического района будут судить за удар ножом по лицу знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

32-летнего местного жителя обвиняют в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствие установило, что в августе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта он умышленно нанес оппоненту удар ножом. «Потерпевший получил телесные повреждения и неизгладимое обезображивание лица», - говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.