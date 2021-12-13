Происшествия

В выручке печорской автозаправки нашли фальшивку

Фальшивая купюра поступила в Псков с автозаправки в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пскове выявили тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Ее обнаружили 10 декабря в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке АЗС в Печорском районе. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - добавили в полиции.