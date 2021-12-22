Происшествия

Мигрантов и их помощника осудили за попытку незаконно пересечь границу в Печорах

Двоих мигрантов из Сирии и их российского помощника осудили за попытку незаконно пересечь границу в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

Установлено, что 15 мая двое граждан Сирии находились в Москве без надлежащего разрешения и решили уехать в Эстонию для улучшения уровня жизни. Тогда они нашли гражданина России, который согласился доставить их к государственной границе.

Действуя по заранее определенному плану, 21 мая россиянин привез сирийцев на своем автомобиле из Москвы в Печорский район и предоставил им информацию о местонахождении государственной границы РФ и Эстонии, указав направление и сообщив расстояние до нее.

Оставив в автомобиле россиянина свои действительные паспорта граждан Сирии и взяв с собой недействительные, 22 мая мигранты пешком отправились в сторону границы для ее пересечения. Однако они не смогли довести свой преступный замысел до конца, поскольку их задержали пограничники.

Печорский районный суд назначил гражданам Сирии наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а гражданину России - 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.