Происшествия

Великолучанина осудили за уличный грабеж

25-летнего великолучанина отправили в колонию за кражи и грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ноябре 2020 года мужчина находился в доме своей знакомой и украл с ее банковского счета 89 000 рублей, используя мобильное приложение. А в конце января 2021 года он достал из сумки знакомого банковскую карту, при помощи которой в дальнейшем расплачивался за товары на сумму, не превышающую 1 000 рублей. «Таким образом, мужчина покушался тайно похитить с банковского счета потерпевшего денежные средства на сумму 27 704 рубля 07 копеек, которые имелись на банковском счете», - отметили в прокуратуре.

Он же в начале апреля 2021 года незаконно проник в подвальное помещение своего дома, откуда украл принадлежащее юридическому лицу имущество на общую сумму более 12 тысяч рублей.

27 апреля 2021 года мужчина находился около подъезда одного из домов в Великих Луках, где ударил потерпевшего по лицу и отобрал у него смартфон стоимостью почти 40 тысяч рублей.

Городской суд назначил великолучанину наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.