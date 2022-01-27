Происшествия

Росгвардейцы задержали в псковских магазинах похитителей спиртного

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже и краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания вчера, 27 января, в 11:10 получил сообщение, что из магазина на улице Коммунальной в Пскове поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 57-летнего местного жителя, который открыто похитил с витрины алкогольную продукцию.

В этот же день в 20:32 в магазине на улице Советской задержали 50-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, но не заплатил за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.