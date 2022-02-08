Происшествия

Неизвестный ударил ножом и ограбил великолучанина

Великолукские росгвардейцы задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о разбойном нападении на мужчину. Вызов поступил в 13:50 в понедельник, 7 февраля. Прибыв на место преступления, патрульные обнаружили потерпевшего. Горожанин сообщил, что неизвестный мужчина, нанес ему ножевое ранение, открыто похитил 6000 рублей и банковскую карту, а затем скрылся.

Правоохранители уточнили приметы злоумышленника, после чего приступили к поискам. Вскоре росгвардейцы установили местонахождение гражданина, подходящего под описание.

Для дальнейшего разбирательства 41-летного подозреваемого передали сотрудникам полиции.