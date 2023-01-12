Происшествия

Российские супруги задушили любовницу мужа шарфом

Тюменский областной суд признал 45-летного мужчину и его 31-летнюю супругу виновными в спланированном убийстве любовницы главы семейства и приговорил их к 14 и 12 годам колонии. Как сообщает СУ СК по области, мотивом убийства послужила ревность.

Согласно заранее разработанному плану, муж вечером 11 февраля прошлого года под предлогом очередного свидания пригласил любовницу в гости, где вместе с супругой задушил ее шарфом. Тело убитой они выкинули в мусорный бак в одном из районов Тюмени, а вещи сожгли дома в печи. Спустя время мертвую девушку нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода, пишет РИА Новости.

С подсудимых в пользу родственника убитой взыскана компенсация морального вреда в 1,9 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.