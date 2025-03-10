Происшествия

Мошенники обманули псковичей под предлогом продажи коляски

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами нескольких жителей Псковской области на общую сумму более трех миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Псковского и Бежаницкого районов звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банков, а также других организаций и под предлогом необходимости перевода сбережений собеседников на «безопасные счета» ввели их в заблуждение. Отдельные пользователи социальных сетей не досчитались денег после неудачных попыток осуществления операций купли-продажи товаров, в том числе детской коляски. А некоторым согражданам мошенники звонили со взломанных страниц под видом их знакомых и просили одолжить денег.

В итоге после общения с аферистами доверчивые люди лишились в общей сложности более трех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.