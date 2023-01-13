Происшествия

Великолучанин украл телевизор и получил два года колонии строгого режима

Великолучанин незаконно проник в квартиру и украл телевизор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного следствия установили, что 26 июня 2022 года около 18:00 мужчина незаконно проник в одну из комнат квартиры на улице Гражданской, 16 и похитил телевизор стоимостью 11 163 рубля 96 копеек.

Вликолукский городской суд вынес обвинительный приговор. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.