Происшествия

Более 150 тысяч рублей отдали жительницы Псковской области мошенникам

Жертвами дистанционного мошенничества стали две жительницы Пскова и Великих Лук, которые доверились мнимым банковским служащим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 19 и 20 января псковичке и великолучанке позвонили неизвестные граждане, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Незнакомцы с предельной убедительностью заявили, что некие злоумышленники якобы собираются незаконно оформить на этих женщин кредиты.

Под предлогом предотвращения данных противоправных деяний они завладели деньгами собеседниц на общую сумму более 150 тысяч рублей. Ведется следствие.