Происшествия

Пскович украл спиртное и разбил бутылки, пока убегал от охраны в магазине

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Пскова, который совершил грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В октябре 2022 года пскович распивал спиртные напитки со своими знакомыми возле одного из торговых центров города. Когда спиртное закончилось, он направился в торговый центр за добавкой.

Выбрав спиртное, он вспомнил, что у него нет с собой денег. Тогда мужчина решил украсть алкоголь и положил две бутылки водки во внутренние карманы куртки. На выходе из кассовой зоны к нему подошла женщина и попросила оплатить покупку, он сказал, что у него ничего нет. Затем к нему подошел охранник, взял его за рукав куртки и попросил выложить похищенный товар. Пскович снял с себя куртку, вытащил из внутренних карманов две бутылки водки и убежал. Когда он убегал, бутылки выскользнули у него из рук и разбились.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.