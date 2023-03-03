Происшествия

В Петербурге прохожие нашли на улице тело девушки со связанными руками

Тело девушки со связанными руками обнаружили на улице Санкт-Петербурга.

Погибшей оказалась 18-летняя жительница Москвы, со ссылкой на собственный источник сообщают «Известия».

Тело девушки обнаружили прохожие на перекрестке Свеаборгской и Кузнецовской улиц. Рядом на снегу остались следы. Благодаря этому полицейским удалось выяснить, из какого здания москвичку вынесли на улицу.

Как оказалось, девушка перед смертью находилась в квартире со своим 37-летним бойфрендом. Вместе они употребляли наркотики. Мужчина заявил, что из-за передозировки запрещенных веществ его подруге стало плохо и она потеряла сознание.

Тогда мужчина связал ее руки веревкой, вынес девушку на улицу и оставил посреди жилых дворов. Правоохранители выясняют его причастность к смерти москвички. Следов насилия, по словам источника, на ее теле не обнаружено.