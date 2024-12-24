Общество

В Великих Луках определены два места для запуска фейерверков в Новый год

Жители и гости города Великие Луки в период с 31 декабря по 2 января смогут запускать фейерверки в двух специальных местах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Запуск фейерверков разрешен на территории городской Крепости и на набережной реки Ловать со стороны Петровского парка с полуночи 31 декабря до 10.00 2 января.

«Помните, что при запуске фейерверков важно придерживаться правил безопасности», - отметили в администрации.

Напомним, в Пскове также выбрано специальное место для запуска фейерверков – городской пляж.