Происшествия

Великолучанка лишилась 700 тысяч рублей при попытке найти работу

Мошенники предложили великолучанке вариант дистанционного трудоустройства, в результате женщина лишилась денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, великолучанка заинтересовалась в Сети возможностями дистанционного трудоустройства. На одном из интернет-сайтов женщина оставила свою заявку. Затем на контакт с ней вышли неизвестные, которые предложили свои услуги для решения вопроса о дистанционном трудоустройстве. Общение с ними привело к тому, что горожанка лишилась 700 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Жертвами мошенников стали и другие жители Псковской области.

«Других жителей Пскова, Печор и Себежа мошенники ввели в заблуждение под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного доступа в личный кабинет, а также к их счетам. Кого-то обманули при осуществлении операции купли-продажи товара на популярном сайте. В совокупности эти горожане потеряли свыше 250 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел.