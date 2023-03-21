Происшествия

В роддоме одного из российских регионов медсестра ошпарила младенца

Дисциплинарное наказание заработала медсестра после получения младенцем ожога в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, сообщила представитель минздрава региона Анастасия Равская.

В соцсетях Николаевска-на-Амуре стала распространяться информация, что медсестра роддома ошпарила тело новорожденного ребенка горячей водой, отметили РИА Новости.

Матери сообщили, что на ягодичке у мальчика образовалась опрелость. Но это был след от ожога. Причем пузырь был оборван, а на месте образовалась открытая язвенная рана.

«По словам главного врача Николаевской ЦРБ Кондаковой Анжелы Павловны, проведена служебная проверка, медсестра получила дисциплинарное наказание, ребенок настоящему времени уже выписан, в дальнейшем лечении не нуждается, финансовых затрат по лечению ребенка не было со стороны родителей, родителям принесены извинения», - рассказала собеседница агентства.