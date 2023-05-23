Происшествия

14 человек эвакуировали из горящего дома в Пскове, пострадала женщина

14 человек, из них четверо детей, эвакуировали из горящего дома на улице Киселева в Пскове сегодня, 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

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Информация о пожаре пожаре в двухкомнатной квартире поступила в ведомство около 9.00. В результате пожара огнем поврежден диван и стена. По предварительной информации, причиной пожара стал тепловой разгон элементов питания мобильного телефона.

Пострадала женщина 1937 года рождения, ее госпитализировали в Псковскую городскую клиническую больницу.

По информации очевидцев, пожар случился в доме №19.